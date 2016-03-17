Керри обвинил "Исламское государство" в геноциде и преступлениях против человечности
Террористическая группировка "Исламское государство" осуществляет геноцид христиан, езидов и шиитских меньшинств на контролируемых боевиками территориях в Ираке и Сирии.
Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Би-би-си. ""Исламское государство" признает своей целью геноцид по собственному утверждению, в идеологии и действиях - в том, что оно говорит, во что верит и что делает, - заявил Джон Керри - "Исламское государство" также ответственно за преступления против человечности в отношении меньшинств", - добавил он.
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Глава американского дипломатического ведомства заявил об этом после того, как конгресс США проголосовал за то, чтобы приравнять убийства религиозных меньшинств джихадистами к геноциду.
За этим решением следуют международные правовые последствия.
В конце прошлого года более 60 депутатов британского парламента направили письмо премьер-министру страны Дэвиду Кэмерону с просьбой оказать давление на ООН с тем, чтобы убийства и пытки христиан и представителей других религиозных меньшинств в Сирии и Ираке боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" были признаны геноцидом.