Обама назвал свою главную ошибку на должности президента США
Президент США Барак Обама считает, что главной его ошибкой за годы президентства стало отсутствие плана по развитию Ливии после свержения Муаммара Каддафи
В эфире телеканала Fox News журналист Крис Уоллес спросил Барака Обаму, что он считает своей главной ошибкой за время работы в Белом доме. Президент США отметил, что считает ошибкой последствия свержения Муаммара Каддафи в Ливии, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
«Возможно ошибка — отсутствие плана на тот случай, что делать на следующий день после свержения Каддафи», — сказал Обама. При этом само вмешательство США в ливийский конфликт он назвал правильным.
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Также американский президент рассказал, какой день считает лучшим, а какой худшим. Положительные эмоции Обама испытал после подписания закона о здравоохранении, а отрицательные — в день убийства 20 детей в начальной школе в штате Коннектикут.
Напомним, свержение Муаммара Каддафи и его убийство положили начало периоду нестабильности и вооружённой борьбы за власть на территории Ливии.