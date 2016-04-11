Обама назвал свою главную ошибку на должности президента США

В эфире телеканала Fox News журналист Крис Уоллес спросил Барака Обаму, что он считает своей главной ошибкой за время работы в Белом доме. Президент США отметил, что считает ошибкой последствия свержения Муаммара Каддафи в Ливии, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Возможно ошибка — отсутствие плана на тот случай, что делать на следующий день после свержения Каддафи», — сказал Обама. При этом само вмешательство США в ливийский конфликт он назвал правильным.

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Также американский президент рассказал, какой день считает лучшим, а какой худшим. Положительные эмоции Обама испытал после подписания закона о здравоохранении, а отрицательные — в день убийства 20 детей в начальной школе в штате Коннектикут.

Напомним, свержение Муаммара Каддафи и его убийство положили начало периоду нестабильности и вооружённой борьбы за власть на территории Ливии.