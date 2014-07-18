Саакашвили: "Кремлевский упырь" идет по пути Каддафи

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Два года тому назад европейцам после долгих лет заигрывания пришлось воевать с Каддафи, спецслужбы которого сбили над Шотландией пассажирский «Боинг» с 300 пасажирами. Позавчера Европейский Совет опять не смог договориться о серьезных, то есть, секторальных санкциях. Вчера самолет с живыми людьми упал с неба. Но эта трагедия далеко не свалилась с неба, она готовилась уже давно. На глазах Европы российская бронетехника и средства ПВО пересекают границу суверенной Украины, самой большой по територии европейской державы, а Европа предпочитает бесстыдно смотреть в другую сторону», - заявил Саакашвили.

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По его мнению, что главный виновник случившейся трагедии сидит в Кремле. «Конечно, главный виновник всего этого беспредела сидит в Кремле, но без пособников в Берлине, Брюсселе, в Риме, в Париже и т.д. вряд ли этот кремлевский упырь посмел бы выходить на ежедневную кровавую охоту», - уверен Саакашвили.