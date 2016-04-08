В сентябре к ВМФ США присоединится самый большой в мире авианосец стоимостью почти $13 миллиардов

Об этом заявил официальный представитель военно-морского флота, пишет Европейская правда со ссылкой на CNN.

По состоянию на март авианосец "Джеральд Форд", строительство которого началось в 2009 году, был готов на 97%. Ходовые испытания планируют начать в июле, чтобы через два месяца корабль присоединился к ВМФ США.

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"Джеральд Форд" - это крупнейший в мире военный корабль. Его длина – 332 метра, вес – 100 тысяч тонн. "Джеральд Форд" станет первым кораблем нового класса многоцелевых атомных авианосцев США.

На его борту может разместиться почти 4400 человек и 75 единиц самолетов и вертолетов. Планируется, что он станет взлетно-посадочной площадкой для новейших истребителей F-35.

По предварительным расчетам, с его борта смогут подниматься на 25% больше самолетов, чем с авианосцев, которые сейчас есть в составе ВМФ США.

Корабль назван в честь 38-го президента США, который умер в 2006 году. Он служил на борту авианосца "Монтерей" во время Второй мировой войны и оставил флот в звании капитан-лейтенанта.

Следующий корабль этого же класса, авианосец "Джон Ф. Кеннеди" планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Этот корабль по состоянию на март был готов на 18%.

Корабли нового класса должны заменить авианосцы типов "Энтерпрайз" и "Нимиц" в составе американского военного флота.