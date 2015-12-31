Китай начал строить свой второй авианосец

В Китае подтвердили строительство своего второго авианосца. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая Ян Юйцзюнь, сообщает The Business Insider.

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По его словам, судно спроектировано в Китае и строится на верфи в порту Дальян.

"У Китая протяженная береговая линия и территориальные воды. Нам нужно их охранять", - сказал представитель Минобороны.

Предполагается, что авианосец будет иметь водоизмещение около 50 тысяч тонн. На нем будут базироваться военные самолеты J -15. Сроки спуска корабля на воду пока не уточняют.

Военно-морской эксперт из Шанхая на правах анонимности сообщил изданию, что строительство еще одного авианосцa было вызвано напряженностью в Южно-Китайском море.

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Как известно, у Китая есть территориальные споры с соседями в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Потому страна активно развивает свои ВМС. В 2015 году военный бюджет был увеличен на 10,1% и составил 144 миллиарда долларов. После США, это вторая страна в мире по военным расходам.