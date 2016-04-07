В Сирии боевики ИГ напали на цементный завод и похитили 300 рабочих

Рабочие завода были похищены недалеко от города Думайр, где в последнее время шли бои между правительственными войсками и джихадистами.

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По данным министерства промышленности Сирии, руководство завода потеряло связь с рабочими, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее базирующий в Лондоне Сирийский центр мониторинга за правами человека заявил о нападении боевиков ИГ на цементный завод.

По данным центра, в результате пропали несколько десятков человек.