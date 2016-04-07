В Сирии боевики ИГ напали на цементный завод и похитили 300 рабочих
18:14, 07 апреля 2016Мир
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Боевики "Исламского государства" похитили 300 рабочих цементного завода на северо-востоке от Дамаска, сообщило государственное телевидение Сирии.
REUTERS
Рабочие завода были похищены недалеко от города Думайр, где в последнее время шли бои между правительственными войсками и джихадистами.
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По данным министерства промышленности Сирии, руководство завода потеряло связь с рабочими, сообщает Русская служба ВВС.
Ранее базирующий в Лондоне Сирийский центр мониторинга за правами человека заявил о нападении боевиков ИГ на цементный завод.
По данным центра, в результате пропали несколько десятков человек.
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