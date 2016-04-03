В Ираке из подземной тюрьмы "Исламского государства" освободили полторы тысячи человек

Вооруженные силы отбили у ИГ часть одного из крупнейших городов в провинции Анбар. Об этом со ссылкой на заявления представителей местной власти сообщает агентство Middle East Eye.

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"Во время операции по зачистке города Хит от ИГИЛ военные обнаружили большую подземную тюрьму, из которой освободили 1500 человек", - подтвердил полковник полиции Фадель аль-Нимрави.

Как известно, правительственные силы Ирака при поддержке шиитских военизированных формирований и авиаударов США 1 марта начали наступление, цель которого - восстановление контроля над регионом к северу от Багдада, захваченного боевиками ИГ.

В середине февраля сообщалось, что иракские вооруженные силы выбили исламистов "Исламского государства" (ИГ) с половины контролируемых ими ранее территорий страны.