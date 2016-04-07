Путину рассказали о разрухе производства после аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», в частности, Путину сообщили о закрытии после аннексии многих предприятий в Крыму и потери населением рабочих мест, в частности закрылось предприятие «Крым Молоко», ферма устриц на грани закрытия, парк львов «Тайган», в стадии ликвидации свиноферма компании «Верес».

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Отвечая на вопрос как не допустить разрухи производства в Крыму Путин сказал: «Нужно развивать местное производство, вы берете ряд предприятий – все они относятся к агропромышленному сектору, нужно повнимательней посмотреть на то, как планируется расходовать весьма солидные ресурсы, предусмотренные на развитие Крыма».

По его словам, там сотни миллиардов рублей, которые предусмотрены главным образом на развитие инфраструктуры.

Он считает, что, например, судостроение в Крыму «получило второе дыхание».

«Сельское хозяйство оказалось в не самом лучшем положении, первое – это ограничения электроснабжения... вопрос конечно в том, чтобы они были конкурентно способными по сравнению с крупными российскими предприятиями», - сказал он.

Он сообщил, что через несколько дней будет запущена третья нитка энергомоста, а в мае – четвертая.