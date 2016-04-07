Оккупационные власти Крыма признали, что в 2015 году призвали в армию РФ более 150 крымских татар

Как передает информагентство Крыминформ, об этом сообщил журналистам "начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым" Вадим Мешалкин.

"Более 150 крымских татар за 2015 год мы отправили для прохождения военной службы", – сообщил Мешалкин.

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Он также отметил, что на призывных пунктах для мусульман созданы дополнительные условия. В частности, это касается личной гигиены военнослужащих.

Мешалкин сообщил также о создании на сборных пунктах специальных мест для совершения намаза.

Как ранее сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму татар массово призывают в армию.

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