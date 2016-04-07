В Латвии запретили ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"
16:30, 07 апреля 2016Мир
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На территории Латвии на шесть месяцев будет запрещена ретрансляция и распространение программ российского телеканала "Россия-РТР".
REUTERS
Такое решение в четверг, 7 апреля, принял Национальный совет электронных СМИ Латвии, сообщает Delfi.
Отмечается, что это решение вступит в силу после публикации в газете Latvijas Vēstnesis.
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Совет констатировал, что в течение 2015 года передачи "России-РТР" неоднократно нарушали Закон об электронных средствах массовой информации и директиву ЕС об аудиовизуальных услугах.
Как сообщал УНИАН, ранее российский портал "Sputnik Латвия" получил официальное уведомление о закрытии ресурса в доменной зоне .lv.
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