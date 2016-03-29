Латвия заблокировала российское пропагандистское СМИ

Об этом сообщило издание Delfi.lv со ссылкой на пресс-службу Sputnik.

Согласно официальному письму доменного регистратора, ссылающегося на запрос МИД Латвии, "регистрация доменного имени sputniknews.lv является нарушением условий постановления Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

В письме говорится, что нарушение норм указанного постановления может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности в соответствии c Уголовным кодексом Латвийской Республики.

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"Sputnik на латышском языке не нарушал ни один пункт действующего законодательства Латвии и ЕС. Закрытие ресурса в доменной зоне .lv говорит о прямой цензуре со стороны властей Латвии. Таким образом власти Латвии напрямую нарушают право СМИ на сбор информации и ее распространение", - считает главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян.

Напомним, ранее власти Латвии депортировали в Россию британского журналиста Грэма Филлипса, сотрудничавшего вне штата с российскими пропагандистскими телеканалами Russia Today и "Звезда".