"Панамский скандал": тетя короля Испании призналась во владении офшором

По ее словам, бизнес, которым она владела вместе со своим мужем, никогда не приносил доход, о котором не знали бы налоговые органы Испании, передает Русская служба Би-Би-Си.

Де Бурбон уверяет, что компания никогда не нарушала испанского налогового законодательства.

Компания была закрыта, так как у нее не было ресурсов, чтобы оправдать свое существование, говорится в заявлении де Бурбон.

В документах панамской юридической компании Mossack Fonseca говорится о том, что Пилар де Бурбон владела офшорной компанией Delantera Financiera с 1974 года.

Компания была закрыта через пять дней после коронации Филиппа VI. Де Бурбон заявила, что эти два события связывать вместе нельзя.

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Международный консорциум журналистских расследований в это воскресенье опубликовал документы, в которых содержится информация об офшорах, связанных со многими политиками, спортсменами и чиновниками.

Налоговая полиция Испании обещала расследовать дела людей, упомянутых в документах Mossack Fonseca. Помимо Пилар де Бурбон в них также упоминается известный режиссер Педро Альмодовар.

В Испании в мошенничестве обвиняют еще одного члена королевской семьи - принцессу Кристину. Согласно следствию, благотворительная организация, принадлежащая принцессе Кристине и ее мужу Иньяки Урдангарине, растратила миллионы евро, полученные из бюджета.