В Европе и США начались проверки на предмет уклонения от уплаты налогов через офшоры

Так, в понедельник, 4 апреля, предварительное расследование в отношении налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах начало бюро финансовых расследований Франции, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Испанские налоговики хотят проверить легальность использования офшорных компаний, о которых стало известно в результате журналистского расследования на основе "Панамских документов". Об этом сообщил министр юстиции Испании Рафаэль Катала.

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"Налоговые органы будут проверять, были ли нарушены налоговые правила Испании", - цитирует слова министра агентство dpa. - И поэтому нельзя сразу предполагать, что подобные вклады являются нарушением закона". Катала подчеркнул, что при этом оффшорные компании не должны использоваться для уклонения от уплаты налогов.

Ранее на утечку информации о чиновниках, которые прячут деньги в офшорах, отреагировало министерство финансов Нидерландов. В ведомстве заверили, что налоговая служба страны "активно исследует, насколько информация касается уклонения от уплаты налогов".

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О скандальном разоблачении многих влиятельных лиц высказались и в Германии. Так, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле убежден, что "Панамские документы" станут попутным ветром для международной борьбы против уклонения от уплаты налогов. Представитель министра заявил, что - без связи с последними событиями - Шойбле представит свой план по борьбе с офшорными оазисами до середины апреля. По его словам, разоблачения "Панамских документов" не стали неожиданностью, но увеличили глобальное давление на "налоговые гавани".

Представитель Белого дома Джош Эрнест, в свою очередь, заявил, что "большая прозрачность позволяет нам искоренять коррупцию", добавив, что министерства юстиции и финансов США продолжат работать в этом направлении.

При этом издание The Wall Street Journal сообщило о том, что министерство юстиции США уже начало изучать потенциальные доказательства коррупции в "Панамских документах".

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Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), что основывается на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко создал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не видят "состава преступления" в информации относительно якобы существования офшоров Порошенко.

В свою очередь в НАБУ заявили, что не имеют полномочий проводить расследование против действующего президента Украины.