Испанская принцесса дала первые показания в суде по делу о махинациях

Она рассказала, что не интересовалась у своего супруга Иньяки Урдангарина, как он управляет принадлежащей им обоим компанией, передает Русская служба Би-Би-Си.

Иньяки Урдангарин, бывший игрок олимпийской сборной Испании по гандболу, обвиняется в том, что его спортивный фонд Noos Institute, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на его личные счета.

"В то время мои дети были еще очень маленькими, и мы все время были заняты. Расходы нашей семьи были на нем. Я вообще не вмешивалась", - сказала принцесса в суде.

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Супруги отрицают обвинения в свой адрес. По делу проходят еще 15 обвиняемых.

Это уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, расследовавшим коррупцию среди чиновников на Балеарских островах.

50-летней принцессе грозит восемь лет лишения свободы, если она будет признана виновной.

В прошлом году король Испании Филип лишил сестру Кристину титула герцогини Пальмы, но она остается шестой в очереди на престолонаследие.