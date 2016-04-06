Спор за Нагорный Карабах: порочный круг на Кавказе - Süddeutsche Zeitung

В статье Франка Нинхуйзена под названием "Спор за Нагорный Карабах: порочный круг на Кавказе", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung, пишется о том, что калибр слов и оружия постоянно увеличивался, и после нескольких дней боевых действий, конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за населенного армянами Нагорного Карабаха грозил перерасти в горячую войну. Азербайджан привел свою армию в боевую готовность и грозил напасть на карабахскую столицу Степанакерт, если армянские сепаратисты "не прекратят обстрелы населенных пунктов". Армения, в свою очередь, заявила о "болезненном ответе".

При этом, итог предыдущих боев ошеломляющий: 64 погибших в выходные дни. Во вторник участники опомнились. Азербайджан и стремящийся к независимости Нагорно-Карабахский регион договорились о перемирии, которое началось в тот же день.

Перестрелки и погибшие были всегда

"Доклады о прекращении огня обнадеживают. Сейчас важно стабилизировать перемирие и избежать новой эскалации конфликта", - сказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер газете Süddeutsche Zeitung после встречи Минской группы и Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Тот факт, что члены Минской группы – в том числе Турция и Россия – впервые с момента возникновения смогли договориться о совместном заявлении, является важным сигналом для сторон в конфликте", - сказал Штайнмайер, в настоящее время председатель ОБСЕ. Военного решения для Нагорного Карабаха не существует. "Ухудшение ситуации показывает, что в ближайшее время в рамках Минской группы стороны должны начать поиски всеобъемлющего и устойчивого политического решения конфликта".

Провокации, перестрелки, и случайные смерти происходили в Карабахе в течение последних двадцати лет. Но на этот раз было что-то новое: по меньшей мере, 30 погибших только в выходные, с понедельника еще 16 убитых азербайджанских солдат, как сообщил Баку во вторник. По словам карабахского руководства, есть жертвы также среди армянского гражданского населения, среди них 92-летняя женщина.

Сложно сказать, приведет ли перемирие к политическому решению, потому что основная проблема существует уже более 20 лет. В 1994 году по окончанию войны кавказские страны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Тогда погибло около 30 000 человек, сотни тысяч бежали: азербайджанцы были вынуждены покинуть Нагорный Карабах, а также Армению, армяне бежали с территории Азербайджана.

Для Азербайджана это военное поражение стало травмой. Согласно международному праву, спорный Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, на территории которого находится. Но Нагорный Карабах, который связан с Арменией двумя дорогами, и зависит от нее в финансовом и военном отношении, настаивает на независимости, утверждая, что исторически эту территорию всегда населяли армяне.

Причины эскалации

То, что за перемирием так и не последовал мирный договор, связано с националистическим настроем обеих сторон. Армения не хочет отказываться от своей поддержки Карабаху, и ни в коем случае не хочет отдавать территорию Азербайджану. Согласно международному праву, Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и Баку, в свою очередь, не намерен отказываться от своих правомерных претензий.

Однако, то, что ситуация сейчас настолько обострилась в военном плане, нельзя объяснить исключительно разными и твердыми позициями. Здесь есть нечто большее. В последние годы самоуверенность Азербайджана росла вместе с нефтью. Энергетически богатая страна зарабатывала много денег посредством экспорта, и большую часть Баку вкладывал в модернизацию своей армии. Азербайджан хвастался, что его военный бюджет настолько большой, как весь государственный бюджет Армении. Снова и снова он грозил при необходимости решить карабахский конфликт военным путем.

Армения тесно связана с Москвой, Турция поддерживает Баку

По этому поводу также было возмущение, но в последнее время правительство в Баку оказалось под давлением. Стоимость азербайджанской валюты манат стремительно упала вместе с ценами на нефть. Предприятия столкнулись с финансовыми трудностями, сотрудники требовали зарплату. В стране начались социальные протесты, чьи лидеры уже обрели заметную силу.

Сложно определить, кто именно спровоцировал недавние боевые действия; обе стороны обвиняют друг друга. Похоже, для Баку это подходящее время, чтобы объединить страну триумфом во внешней политике. За последние дни азербайджанской армии удалось завоевать несколько позиций в Карабахе. Поощрения были также со стороны Турции, которую с Азербайджаном объединяет религия, культура и язык. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько дней назад заявил, что Нагорный Карабах "неизбежно" снова будет принадлежать Азербайджану, и Турция будет поддерживать своего партнера "до конца".

Но Армения уверенно выступает против. Христианская страна упорно остается на стороне России. Москва содержит в Гумри военную базу, считается государством-защитником, а также связана с Арменией военным союзом со сложным названием "Организация Договора о коллективной безопасности". Поэтому если дело дойдет до войны между Арменией и Азербайджаном, Россия будет обязана помочь согласно договору. Об этом Москве напомнил президент Армении Серж Саргсян.

Но Россия ни в коем случае не хочет этого допустить. У Москвы есть свои интересы на Южном Кавказе, она не только поставляет оружие Армении, но и продает много оружия Азербайджану. Россия хочет обеспечить себе влияние, но не хочет быть втянутой в войну, и, таким образом, идти на риск опосредованного конфликта с Турцией. Москва может прибегнуть к развертыванию миротворческих сил, разумеется, со значительным участием России. Но до сих пор воюющие государства Кавказа отвергали такой вариант.