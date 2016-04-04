Прокуратура Панамы начала расследование по Mossack Fonseca, оказавшейся в центре "офшорного скандала"

Как говорится в сообщении прокуратуры Панамы, которое цитирует немецкая Süddeutsche Zeitung, "после того как так называемые "Панамские документы" получили огласку, прокуратура объявляет о начале соответствующего расследования".

В свою очередь незадолго до этого правительство Панамы заверило, что окажет полное содействие расследованию по Mossack Fonseca.

"Панамское правительство придерживается политики абсолютной нетерпимости ко всем сферам права и финансов, где дела ведутся не с высшей степенью прозрачности", - говорилось в опубликованном в воскресенье заявлении панамских властей.

Читайте такжеНалоговики Австралии и Новой Зеландии уже занялись фигурантами "офшорного скандала"

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты.

Доклад стал возможен благодаря утечке 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире оффшорной юридической фирмы. Документы показывают, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В свою очередь сама юрфирма Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить подлинность опубликованных документов, и назвала действия журналистов преступлением.

Читайте такжеНАБУ не будет расследовать информацию об оффшорах Порошенко, в отношении других лиц - уже анализирует