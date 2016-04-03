Крупный пожар в здании Минобороны России потушили

19:33, 03 апреля 2016
Мир
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В настоящее время пожарными расчетами осуществляется проливка внутренних межэтажных перекрытий.

REUTERS

Пожар в старом корпусе Минобороны России на улице Знаменка, 19, полностью потушен. 

В настоящее время пожарными расчетами осуществляется проливка внутренних межэтажных перекрытий, об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Как сообщили в управлении пресс-службы и информации Минобороны России, около 10.00 в одном из находящихся на ремонте технологических помещений административного корпуса Минобороны произошло задымление.

Позже стало известно, что пожар распространился, и его площадь составила 3,5 тыс. кв. метров. Сильный ветер и старые перекрытия усложняли тушение возгорания. 

Пожару была присвоена пятая, наивысшая, категория сложности. 

Источник в правоохранительных органах сообщал об обрушении кровли в горящем здании, однако в Министерстве обороны РФ эту информацию опровергли. 

По данным управления пресс-службы и информации Минобороны России, причиной происшествия могло стать короткое замыкание в кабельной сети. 

В результате пожара пострадал один спасатель. 

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