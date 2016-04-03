В Нагорном Карабахе число жертв боев достигло 30 человек – ВВС (фото, видео)
По официальным данным, погибли 12 азербайджанских и 18 армянских военных.
В ходе субботних боев в Нагорном Карабахе были убиты 30 военных. Об этом со ссылкой на официальных представителей Азербайджана и Армении сообщает Русская служба ВВС.
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Минобороны Азербайджана признало, что в боях погибли 12 азербайджанских солдат, был сбит один вертолет МИ-24 и подорван танк.
"С нашей стороны было убито 18 военных, еще 35 человек получили ранения", - сказал президент Армении Серж Саргсян в телевизионном обращении, однако не уточнил, идет ли речь о регулярной армии Армении или о карабахских ополченцах.
В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.
Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении по использованию артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетный обстрел со стороны Азербайджана велся не только по оборонительных позициях военных, но и по населенным пунктам.
Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских с обеих сторон. Но точное их количество пока не сообщают.
Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией и гибели около 30 тысяч человек.