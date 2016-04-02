Азербайджан заявляет о подбитых в Нагорном Карабахе 6 танках и 15 артиллерийских установках противника

Как передает Vesti.Az, об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

"В ночь на 2-го апреля в течение дня вдоль всей линии фронта позиции ВС населенные пункты Азербайджана подверглись интенсивному обстрелу. В результате среди гражданского населения есть потери. С целью пресечения провокации, руководством ВС было принято решение о проведении ответных мер в направлении Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули", - отмечается в заявлении.

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В минобороны страны сообщили, что полностью отбиты у противника высоты вокруг села Талыш, а также населенный пункт Сейсулан.

"В боях были подбиты 6 танков, 15 артиллерийских установок и инженерные сооружения противника а также уничтожены и ранены свыше 100 военнослужащих противника. В боях с противником погибли 12 военнослужащих азербайджанской армии. В ходе авиаударов по позициям противника был подбит 1 азербайджанский вертолет «МИ-24», а также 1 танк был выведен из строя в результате подрыва на мине", - говорится в сообщении.

В то же время в "минобороны НКР" привели другую информацию. Как пишет Кавказский узел, Азербайджанская армия в ходе сегодняшних боев потеряла три танка и два беспилотных аппарата.

Как сообщает Русская служба ВВС, с заявлением по поводу возобновления боев уже выступил о имени президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин призвал стороны конфликта к "немедленному прекращению огня и проявлению сдержанности".