Из Ирака и Сирии в Европу вернулись почти полторы тысячи боевиков ИГ – СМИ

Из Евросоюза для участия в боевых действиях на территории Ирака и Сирии выехали примерно 4200 человек. Однако впоследствии около трети вернулись обратно. Об этом говорится в исследовании, проведенном нидерландским Международным центром противодействия терроризму (ICCT). Его результаты со ссылкой на Die Welt публикует DW.

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По статистике, большинство бывших наемников живут в Бельгии, Франции, Германии и Великобритании.

Эксперты из Нидерландов также утверждают, что преимущественно джихадисты, которые вернулись в Европу, - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Однако у "Исламского государства" есть и поклонницы: например, во Франции и Германии 20 процентов тех, кто выезжал для поддержки исламистов в Сирии и Ираке, - женщины.

Сообщается, что в Германии осели 250 исламистов, которые воевали. Немецкое правительство сообщило ICCT, что из Германии на стороне экстремистов воевали 750 человек. Сейчас в зонах вооруженного конфликта находятся около 30 процентов от общего количества тех, кто уехал. 100 человек погибли, в том числе 20 террористов-смертников. 250 боевиков вернулись обратно в Германию.

Как указывают авторы исследования, мотивы возвращения большинства сторонников радикального ислама в Европу неизвестны. Эксперты считают, что часть из них были травмирован реалиями в Сирии и Ираке и испытывает раскаяние. Другие же, наоборот, вернулись домой с целью организации терактов и вербовки новых боевиков.