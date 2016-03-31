Серия терактов в Брюсселе: полиция рассказала о 50 сотрудниках аэропорта, симпатизирующих ИГИЛ

Об этом говорится в открытом письме полицейских, адресованном их руководству, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Het Nieuwsblad.

Авторы письма заявляют, что в аэропорту отсутствует должный контроль безопасности, любой человек может попасть в аэропорт, в том числе люди с криминальным прошлым, многие из которых работают здесь продавцами и грузчиками.

«Для нас совершенно очевидно, что террористы с помощью своих скаутов проверили безопасность аэропорта, прежде чем принимать меры», - утверждают авторы письма.

Читайте такжеОтели Брюсселя жалуются на отсутствие гостей после терактов и предлагают скидки

Отмечается, что по крайней мере 50 членов ИГ и симпатизирующих им сотрудников имеют доступ во многие служебные помещения, в том числе могут попасть даже в кабину самолета.

В прошлом ряд таких людей был уволен из аэропорта после проверки службой безопасности, отмечают сотрудники, однако очевидно, что далеко не все.

Читайте такжеПозорное молчание: об этих нападениях мы не говорим - The Huffington Post

Ранее сообщалось, что ФБР информировало власти Нидерландов о криминальном прошлом братьев-смертников Бакрауи за шесть дней до теракта в аэропорту Брюсселя, который они, предположительно, совершили.