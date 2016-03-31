Серия терактов в Брюсселе: полиция рассказала о 50 сотрудниках аэропорта, симпатизирующих ИГИЛ
Полицейские, работающие в аэропорту Брюсселя, утверждают, что как минимум 50 сотрудников аэропорта придерживаются радикальных взглядов и симпатизируют террористической группировке «Исламское государство».
Об этом говорится в открытом письме полицейских, адресованном их руководству, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Het Nieuwsblad.
Авторы письма заявляют, что в аэропорту отсутствует должный контроль безопасности, любой человек может попасть в аэропорт, в том числе люди с криминальным прошлым, многие из которых работают здесь продавцами и грузчиками.
«Для нас совершенно очевидно, что террористы с помощью своих скаутов проверили безопасность аэропорта, прежде чем принимать меры», - утверждают авторы письма.
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Отмечается, что по крайней мере 50 членов ИГ и симпатизирующих им сотрудников имеют доступ во многие служебные помещения, в том числе могут попасть даже в кабину самолета.
В прошлом ряд таких людей был уволен из аэропорта после проверки службой безопасности, отмечают сотрудники, однако очевидно, что далеко не все.
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Ранее сообщалось, что ФБР информировало власти Нидерландов о криминальном прошлом братьев-смертников Бакрауи за шесть дней до теракта в аэропорту Брюсселя, который они, предположительно, совершили.