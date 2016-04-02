Военные США нанесли авиаудар по позициям "Аш-Шабаб" в Сомали
02:24, 02 апреля 2016Мир
645
Американские военные нанесли авиаудар по позициям боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб" в Сомали.
REUTERS
Мишенью атаки американских военных, по данным Пентагона, был один из лидеров группировки - Хассан Али Дхор, передает Русская служба Би-Би-Си.
О его судьбе пока ничего не известно, говорится в сообщении оборонного ведомства США.
Авиаудар, как уточняют в Вашингтоне, был произведен в четверг, 31 марта.
Читайте такжеВ Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель рядом с президентским дворцом, 14 погибших
Как сообщал УНИАН, в начале марта не менее 150 членов исламистской группировки "Аш-Шабаб" в Сомали погибли в результате ракетного удара, нанесенного американским беспилотником.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter