Военные США нанесли авиаудар по позициям "Аш-Шабаб" в Сомали

Мишенью атаки американских военных, по данным Пентагона, был один из лидеров группировки - Хассан Али Дхор, передает Русская служба Би-Би-Си.

О его судьбе пока ничего не известно, говорится в сообщении оборонного ведомства США.

Авиаудар, как уточняют в Вашингтоне, был произведен в четверг, 31 марта.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта не менее 150 членов исламистской группировки "Аш-Шабаб" в Сомали погибли в результате ракетного удара, нанесенного американским беспилотником.