США авиаударом уничтожили в Сомали более 150 боевиков-исламистов

В результате авиаудара американских военно-воздушных сил по тренировочному лагерю сомалийской исламистскойгруппировки "Аль-Шабаб" 5 марта было уничтожено более 150 боевиков, заявил в понедельник, 7 марта, пресс-секретарь Пентагона Джефф Дейвис. По его словам, в операции были задействованы самолеты и дроны.

"Это был успешный удар", - отметил Дэйвис, цитирует Deutsche Welle агентство Reuters. Он также добавил, что американская разведка узнала о том, что исламисты планировали "масштабную атаку" и представляли угрозу для расквартированных в Сомали войск США и Африканского Союза.

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Связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Шабаб" была вытеснена из сомалийской столицы Могадишо силами Африканского Союза в 2011 году, однако она остается опасным противником. Напомним, что 26 февраля боевики группировки подорвали автомобиль с у отеля SYL и штурмовали здание. В результате атаки погибли по меньшей мере 20 человек.