США разместят в Восточной Европе танковую бригаду

Об этом в среду, 30 марта, сообщили в Пентагоне, передает Deutsche Welle.

По данным американского военного ведомства, бригада будет дислоцироваться с начала 2017 года поочередно в разных странах Восточной Европы. Дислокация танкового соединения станет шагом в ответ на "агрессивный" курс России, отмечается в сообщении.

"Этот план вооруженных сил продолжает демонстрировать наш сильный и взвешенный подход по успокоению наших союзников по НАТО и партнеров в результате агрессивного курса России в Восточной Европе и где-либо", - заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

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В проекте бюджета Пентагона на следующий год предусматривается выделение 3,4 миллиарда долларов на финансирование операций в Европе. Эта сумма в четыре раза превышает прошлогоднюю. В прошлом году ряд стран Балтии вела переговоры с Вашингтоном относительно размещения американского тяжелого вооружения на их территории.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия нарушила международное право, когда вторглась в Украину и захватила ее территорию. Однако это не первый случай, когда Кремль действует подобным образом.