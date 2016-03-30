В Канаде в авиакатастрофе погиб экс-министр транспорта с семьей
06:09, 30 марта 2016Мир
1105
В авиакатастрофе небольшого самолета, которая произошла во вторник, 29 марта, в заливе Святого Лаврентия в провинции Квебек, погиб бывший министр транспорта Канады Жан Лапьер.
Самолет разбился в первой половине дня / twitter.com/CBCAlerts
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CBC News.
Всего в результате падения самолета погибли, по уточненным данным, семь человек, в том числе жена и другие члены семьи Лапьера.
Самолет, вылетевший из Сент-Юбера, разбился в первой половине дня, когда приближался к аэродрому на острове Авр Окс Мэзон. Там в это время был туман и шел ледяной дождь. Воздушное судно не долетело до аэропорта несколько километров.
Читайте такжеМАК: у упавшего в Ростове Boeing 737-800 не выявлено каких-либо неисправностей
По данным властей, самолет Mitsubishi MU-2B-60 был в частной собственности и зарегистрирован в США.
Voici des images provenant des îles.Posted by ICI Gaspésie-Les-Îles on Tuesday, March 29, 2016
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter