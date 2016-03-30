В Канаде в авиакатастрофе погиб экс-министр транспорта с семьей

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CBC News.

Всего в результате падения самолета погибли, по уточненным данным, семь человек, в том числе жена и другие члены семьи Лапьера.

Самолет, вылетевший из Сент-Юбера, разбился в первой половине дня, когда приближался к аэродрому на острове Авр Окс Мэзон. Там в это время был туман и шел ледяной дождь. Воздушное судно не долетело до аэропорта несколько километров.

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По данным властей, самолет Mitsubishi MU-2B-60 был в частной собственности и зарегистрирован в США.