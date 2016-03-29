Появилось видео "тщательного" досмотра угонщика самолета EgyptAir перед вылетом

Данную запись опубликовало египетское издание Youm7.

На видеозаписи можно увидеть, как мужчина проходит через рамки металлоискателя, затем его осматривает сотрудник службы безопасности.

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Но угонщика не задерживают, поэтому он проходит дальше.

Напомним, утром стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Почти все они были вскоре освобождены.

Затем Сэиф Элдин Мустафа, угнавший лайнер авиакомпании EgyptAir, освободил всех заложников и сдался полиции.