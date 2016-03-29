Появилось видео "тщательного" досмотра угонщика самолета EgyptAir перед вылетом
Появилось видео предполетного досмотра угонщика самолета EgyptAir.
Данную запись опубликовало египетское издание Youm7.
На видеозаписи можно увидеть, как мужчина проходит через рамки металлоискателя, затем его осматривает сотрудник службы безопасности.
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Но угонщика не задерживают, поэтому он проходит дальше.
ننفرد بنشر فيديو تفتيش مختطف الطائرة المصرية فى مطار #برج_العرب#سيف_الدين#EgyptAir#Cyprus#قبرص@EGYPTAIRpic.twitter.com/WZulllQONT— اليوم السابع (@youm7) March 29, 2016
Напомним, утром стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Почти все они были вскоре освобождены.
Затем Сэиф Элдин Мустафа, угнавший лайнер авиакомпании EgyptAir, освободил всех заложников и сдался полиции.