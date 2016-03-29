Появилось видео "тщательного" досмотра угонщика самолета EgyptAir перед вылетом

19:07, 29 марта 2016
Мир
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Появилось видео предполетного досмотра угонщика самолета EgyptAir.

REUTERS

Данную запись опубликовало египетское издание Youm7.

На видеозаписи можно увидеть, как мужчина проходит через рамки металлоискателя, затем его осматривает сотрудник службы безопасности.

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Но угонщика не задерживают, поэтому он проходит дальше.

Напомним, утром стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Почти все они были вскоре освобождены. 

Затем Сэиф Элдин Мустафа, угнавший лайнер авиакомпании EgyptAir, освободил всех заложников и сдался полиции.

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