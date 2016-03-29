Угонщики захватили лайнер EgyptAir с 80 пассажирами на борту
09:40, 29 марта 2016Мир
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Самолет выполнял рейс из Александрии в Каир.
Угонщики захватили лайнер EgyptAir / cyprus-mail.com
Сегодня неизвестные захватили пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir во время полета из Александрии в Каир. Угонщики потребовали посадить его в кипрском городе Ларнака. Об этом сообщает издание Сyprus-mail.
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Лайнер приземлился на Кипре в 8:50 утра. Как сообщает CNN Greece, на борту захваченного самолета A320 находится 81 пассажир.
В полиции предполагают, что самолет был захвачен сразу после взлета. О том, кто это сделал и какие требования они выдвинули, пока неизвестно.
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