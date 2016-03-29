Полиция задержала угонщика самолета EgyptAir
14:54, 29 марта 2016Мир
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Сэиф Элдин Мустафа, угнавший лайнер авиакомпании EgyptAir, освободил всех заложников и сдался полиции.
REUTERS
Об этом сообщило в твиттере министерство иностранных дел Кипра, пишет Слон.
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Пассажиры и члены экипажа, остававшиеся на борту захваченного Airbus A320, покинули лайнер в несколько этапов. Один из них сбежал через кабину пилотов.
Напомним, утром стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Почти все они были вскоре освобождены. Власти Кипра ведут переговоры с захватившим египетский самолет.
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