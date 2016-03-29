Комиссия при ООН признала за Аргентиной право на шельф Фольклендских островов

Решение комиссии принято на основании аргентинской заявки от 2009 года, в которой она просила зафиксировать пределы ее континентального шельфа на расстоянии в диапазоне от 200 до 350 миль (примерно от 320 до 560 километров) от ее побережья, передает РБК.

Острова расположены примерно в 480 километрах от берега аргентинского региона Патагония.

В результате решения комиссии площадь акватории, находящейся под юрисдикцией Аргентины в Южной Атлантике, увеличится на 35%.

Архипелаг, который Аргентина называет Мальвинскими островами, с точки зрения Великобритании является ее заморской территорией.

Комиссия по определению пределов континентального шельфа является группой экспертов, созданной на основании Конвенции ООН по морскому праву, а не официальной комиссией ООН, и ее решения носят рекомендательный характер. На сайте комиссии решение не опубликовано, а последнее обновление сайта осуществлялось в сентябре 2013 года.

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Правительство Фолклендских островов выразило обеспокоенность решением комиссии и обратилось за разъяснениями к Лондону. По словам председателя Законодательной ассамблеи островов Майка Саммерса, на Фолклендах полагают, что ООН не может принимать решения по расширению континентального шельфа в регионах, которые являются предметом территориальных разногласий.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что правительство пока что не ознакомилось с документом, подчеркнув, что эта комиссия является совещательным органом.

Великобритания присоединила Фолклендские острова в 1833 году. На островах проживают примерно 3 тысячи человек, из которых более двух третей - в единственном городе островов - Порт-Стэнли. В марте 2013 года жители Фолклендов проголосовали за сохранение архипелага под британской короной.

На шельфе Фолклендских островов предположительно имеются богатые залежи нефти и газа. С 2010 года в водах архипелага ведутся геологоразведочные работы, что вызывает протесты Буэнос-Айреса.