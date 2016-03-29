Комиссия при ООН признала за Аргентиной право на шельф Фольклендских островов
Комиссия по определению границ континентального шельфа при ООН признала воды, окружающие Фолклендские острова, принадлежащими Аргентине.
Решение комиссии принято на основании аргентинской заявки от 2009 года, в которой она просила зафиксировать пределы ее континентального шельфа на расстоянии в диапазоне от 200 до 350 миль (примерно от 320 до 560 километров) от ее побережья, передает РБК.
Острова расположены примерно в 480 километрах от берега аргентинского региона Патагония.
В результате решения комиссии площадь акватории, находящейся под юрисдикцией Аргентины в Южной Атлантике, увеличится на 35%.
Архипелаг, который Аргентина называет Мальвинскими островами, с точки зрения Великобритании является ее заморской территорией.
Комиссия по определению пределов континентального шельфа является группой экспертов, созданной на основании Конвенции ООН по морскому праву, а не официальной комиссией ООН, и ее решения носят рекомендательный характер. На сайте комиссии решение не опубликовано, а последнее обновление сайта осуществлялось в сентябре 2013 года.
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Правительство Фолклендских островов выразило обеспокоенность решением комиссии и обратилось за разъяснениями к Лондону. По словам председателя Законодательной ассамблеи островов Майка Саммерса, на Фолклендах полагают, что ООН не может принимать решения по расширению континентального шельфа в регионах, которые являются предметом территориальных разногласий.
Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что правительство пока что не ознакомилось с документом, подчеркнув, что эта комиссия является совещательным органом.
Великобритания присоединила Фолклендские острова в 1833 году. На островах проживают примерно 3 тысячи человек, из которых более двух третей - в единственном городе островов - Порт-Стэнли. В марте 2013 года жители Фолклендов проголосовали за сохранение архипелага под британской короной.
На шельфе Фолклендских островов предположительно имеются богатые залежи нефти и газа. С 2010 года в водах архипелага ведутся геологоразведочные работы, что вызывает протесты Буэнос-Айреса.