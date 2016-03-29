Президент Кипра заявил, что захват EgyptAir не связан с терроризмом: все из-за бывшей жены угонщика

Как сообщает телеканал Sky News, в самолете, который приземлился в аэропорту Ларнаки, все еще удерживаются в заложниках трое пассажиров и четверо членов экипажа.

Президент Кипра заявил, что этот инцидент не имеет отношения к терроризму, и что по сообщениям угонщик самолета обратился с просьбой увидеть свою бывшую жену, которая проживает в соседнем селе Ороклине.

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Однако государственный вещатель Кипра сообщает, что этот мужчина хочет освобождения всех женщин-заключенных в Египте.

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи утверждает, что никаких требований не было сделано.

Фатхи отказался назвать национальность тех людей, которые содержатся в самолете. Что касается наличия в самолете взрывчатки, он сказал: "Мы не знаем, настоящее ли это устройство...".

Очевидцы сообщили, что угонщик самолета бросил письмо на асфальт и потребовал, чтобы это письмо доставили его бывшей жене.

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Как сообщал УНИАН, сегодня неизвестный захватил пассажирский самолет авиакомпании Egypt Air, летевший из египетской Александрии в Каир. Самолет приземлился в аэропорту Ларнаки на Кипре. Израиль поднял в воздух военные самолеты для сопровождения захваченного египетского лайнера.

Из захваченного самолета отпустили всех граждан Египта, сообщается в твиттере авиакомпании Egypt Air. На борту остались члены экипажа и несколько иностранцев.