Большинство пассажиров самолета EgyptAir уже освобождено. Угонщик удерживает экипаж и 4 иностранцев

Террорист, захвативший лайнер, сразу же разрешил покинуть борт гражданам Египта, всем остальным приказал остаться. Однако через некоторое время появилась информация о том, что в результате переговоров, руководства аэропорта Ларнаки, где приземлилось воздушное судно, с захватчиком, удалось освободить остальных пассажиров.

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Как сообщают некоторые СМИ, на борту захваченного самолета пока остаются четверо иностранцев и 7 членов экипажа.

Как передает Al Arabiya, люди выходят из самолета сами, без видимых травм. Многие из них взяли с собой ручную кладь. По последним данным, всего самолет покинули 56 людей. Освобожденные пассажиры сели в автобус, их повезут в здание аэропорта.