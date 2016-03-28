В России утверждают, что вернули из Сирии всю запланированную к выводу оперативно-тактическую авиацию

Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина осуществляется вывод основных сил российской группировки из Сирии. На сегодняшний день выведены на территорию РФ все спланированные к выводу самолеты оперативно-тактической авиации, продолжается вывод армейской авиации, ряда обеспечивающих подразделений", - сказал он.

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Герасимов подчеркнул, что ВКС продолжают наносить удары якобы по террористам.

Как сообщал УНИАН, Россия начала выводить свои войска из Сирии 15 марта по приказу президента Владимира Путина. Он заявил, что российская армия в целом выполнила поставленные перед ней в Сирии задачи.

Однако некоторая часть российской авиации осталась в Сирии для бомбардировок, по утверждению министерства обороны РФ, позиций экстремистской группировки "Исламское государство".