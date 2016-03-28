Освобожденная от ИГИЛ сирийская Пальмира: фоторепортаж Reuters

Сирийские правительственные войска вытеснили боевиков "Исламского государства" с давнего и стратегического города Пальмира на трассе, соединяющей восток страны с Дамаском.

Читайте такжеИракская армия начала операцию по освобождению Мосула от "Исламского государства"

26 марта в ходе наступательной операции в Пальмире военным удалось сорвать флаг "Исламского государства" с высоты, где расположен древний замок. Впоследствии знамя было сожжено.

Справка. Античный город Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - оказалось под контролем террористов группировки "Исламское государство" в мае 2015 года. Перед тем как покинуть город, была эвакуирована большая часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако часть культурного наследия была уничтожена боевиками.