СМИ показали видео из освобожденной от ИГИЛ Пальмиры

Сирийские правительственные войска выдавили боевиков "Исламского государства" из древнего и стратегического города Пальмира на трассе, соединяющей восток страны с Дамаском. Агентство Reuters опубликовало сюжет о том, как сейчас выглядят улицы города.

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26 марта в ходе наступательной операции в Пальмире военным удалось сорвать флаг "Исламского государства" с высоты, где расположен древний замок. Впоследствии знамя было сожжено.

Пальмира (арабское наименование населенного пункта Тадмор) имеет стратегически важное значение. Город расположен на трассе, которая соединяет Дамаск и восточную часть Сирии.

Справка. Античный город Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - оказался под контролем террористов группировки "Исламское государство" в мае 2015 года. Перед тем как оставить город, была эвакуирована большая часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако часть культурного наследия была уничтожена боевиками.