Число жертв теракта в Пакистане возросло до 72 (видео)

Число жертв воскресного теракта в пакистанском городе Лахор возросло до 72. Об этом со ссылкой на представителей городской власти сообщает "Синьхуа".

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По словам спикера главы провинции Панджаб, среди погибших 29 детей. Ранения получили 315 человек. Также стало известно, что смертником оказался 28-летний житель соседнего города.

Сюжет с места взрыва в Пакистане опубликовало агентство Reuters.

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Как сообщал УНИАН, террорист-смертник взорвал себя посреди толпы в парке на востоке Пакистана в воскресенье, 27 марта. Представитель полиции Хайдер Ашраф уточнил, что смертник целенаправленно направился к детской площадке, когда люди гуляли вечером в парке.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".