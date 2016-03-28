Ответственность за коварный теракт в Пакистане взяли на себя боевики "Талибана", количество жертв возросло до 65

Вооруженная группировка "Джаамат уль-Ахрар", которая является частью "Талибана" в Пакистане, взяла на себя ответственность за теракт в воскресенье, 27 марта, в городе Лахор, передает Deutsche Welle.

По последним данным, атака унесла жизни 65 человек, ранены - более 300 человек, сообщила представитель спасательных служб города Диба Шаназ.

Представитель "Джаамат уль-Ахрар" Ахсануллах Ахсан заявил агентству AP, что террорист-смертник умышленно стремился поразить представителей местной христианской общины, которые в этот день отмечали Пасху. Он предупредил, что будут и новые атаки.

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Как сообщал УНИАН, террорист-смертник взорвал себя посреди толпы в парке на востоке Пакистана в воскресенье, 27 марта. Представитель полиции Хайдер Ашраф уточнил, что смертник целенаправленно направился к детской площадке, когда люди гуляли вечером в парке.

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