Кадыров рассказал о счастье выполнять поручения Путина и готовности работать на него "даже сторожем"

Рамзан Кадыров, которого сегодня назначили и.о. главы Чечни, заявил, что для него получить от президента России Владимира Путина любое поручение является "огромным счастьем" и "огромной ответственностью".

Об этом Кадыров написал в своем Instagram.

«Для меня огромное счастье и огромная ответственность получить от Владимира Владимировича любое поручение, а тем более, такое важное. Я бы безоговорочно приступил к исполнению обязанностей, если бы даже речь шла о работе сторожем», — отметил он. Кадыров также указал, что воспринимает указ президента о назначении как тяжелую ношу.

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«Четко осознаю, что нельзя жить былыми заслугами. Теперь важно дать в работе новый старт, ставить новые и более сложные задачи», — подчеркнул Кадыров.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

"Пятого числа (апреля) истекает срок ваших полномочий", - сказал Путин, обращаясь к Кадырову. "Исходя из того, что было сделано за последние годы, для чеченцев, для жителей республики, прежде всего, и как производная для всей России, мною сегодня подписан указ о назначении вас исполняющим обязанности главы Чеченской республики с последующим, надеюсь, в сентябре этого года, выходом на выборы", - отметил президент РФ.

"Рассчитываю на то, что жители Чечни, чеченский народ смогут оценить по достоинству в ходе избирательной кампании и выборов то, что вы сделали для республики", - сказал Путин.