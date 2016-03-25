Кадыров рассказал о счастье выполнять поручения Путина и готовности работать на него "даже сторожем"
Кадыров также указал, что воспринимает указ президента о назначении как тяжелую ношу.
Рамзан Кадыров, которого сегодня назначили и.о. главы Чечни, заявил, что для него получить от президента России Владимира Путина любое поручение является "огромным счастьем" и "огромной ответственностью".
Об этом Кадыров написал в своем Instagram.
«Для меня огромное счастье и огромная ответственность получить от Владимира Владимировича любое поручение, а тем более, такое важное. Я бы безоговорочно приступил к исполнению обязанностей, если бы даже речь шла о работе сторожем», — отметил он. Кадыров также указал, что воспринимает указ президента о назначении как тяжелую ношу.
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«Четко осознаю, что нельзя жить былыми заслугами. Теперь важно дать в работе новый старт, ставить новые и более сложные задачи», — подчеркнул Кадыров.
Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
"Пятого числа (апреля) истекает срок ваших полномочий", - сказал Путин, обращаясь к Кадырову. "Исходя из того, что было сделано за последние годы, для чеченцев, для жителей республики, прежде всего, и как производная для всей России, мною сегодня подписан указ о назначении вас исполняющим обязанности главы Чеченской республики с последующим, надеюсь, в сентябре этого года, выходом на выборы", - отметил президент РФ.
"Рассчитываю на то, что жители Чечни, чеченский народ смогут оценить по достоинству в ходе избирательной кампании и выборов то, что вы сделали для республики", - сказал Путин.
Дорогие друзья! Умные люди говорят, что к руководителю заходишь со своим мнением, а выходишь с его мнением! Это исключительно верные и правильные слова. Президент России Владимир Путин сегодня сообщил мне, что принял решение назначить временно исполняющим обязанности Главы Чеченской Республики до проведения выборов. О том, чтобы продолжить трудиться в этой должности меня ранее просил народ Чечни. Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин в тысячи раз лучше знает, как и каким образом решать большие задачи, стоящие перед регионами, а значит и всей страной. Для меня огромное счастье и огромная ответственность получить от Владимира Владимировича любое поручение, а тем более, такое важное. Я бы безоговорочно приступил к исполнению обязанностей, если бы даже речь шла о работе сторожем. Твёрдо убеждён, что так и должно быть, если мы хотим, чтобы страна развивалась, крепла и занимала достойное место в мире. Мы с вами можем высказывать мнение, но обязаны незамедлительно выполнять решение Президента. Я воспринимаю Указ, как неограниченную ответственность, тяжёлую ношу. Чётко осознаю, что нельзя жить былыми заслугами. Теперь важно дать в работе новый старт, ставить новые и более сложные задачи. Хвала Аллаху, мы к этому готовы! Есть опытная команда, есть специалисты, есть большие планы! #Кадыров #Путин #Россия #Чечня #Выборы