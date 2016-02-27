"Мое время прошло": Кадыров анонсировал отставку с поста главы Чечни

При этом он заявил, что руководству государства необходимо найти другого человека на эту должность, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ.

"Если честно сказать, я делаю дела, и у меня получалось до сегодняшнего дня. Вот чтобы не использовали мое имя против моего народа, я считаю, что руководству государства надо найти другого человека. Я говорю — мое время прошло. У нас преемников в команде есть очень много, есть очень хорошие специалисты", - сказал Кадыров.

По его словам, есть у человека предел. "Это пик. Вот это пик для Кадырова", - отметил глава Чечни.

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Стоит напомнить, что впервые на должность главы Чечни парламент утвердил Кадырова 2 марта 2007 года сроком на четыре года. Однако в конце 2007 года на всенародном референдуме были внесены поправки в конституцию республики об изменении срока полномочий главы и парламента с четырех до пяти лет.

На второй (уже пятилетний) срок кандидатура Кадырова была утверждена парламентом Чечни 5 марта 2011 года. Таким образом, в марте этого года полномочия главы республики истекают.

Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров, срок которого на посту истекает этой весной, заявлял, что пока не думал о предвыборной кампании.