"Мое время прошло": Кадыров анонсировал отставку с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его время на посту руководителя региона прошло.
При этом он заявил, что руководству государства необходимо найти другого человека на эту должность, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ.
"Если честно сказать, я делаю дела, и у меня получалось до сегодняшнего дня. Вот чтобы не использовали мое имя против моего народа, я считаю, что руководству государства надо найти другого человека. Я говорю — мое время прошло. У нас преемников в команде есть очень много, есть очень хорошие специалисты", - сказал Кадыров.
По его словам, есть у человека предел. "Это пик. Вот это пик для Кадырова", - отметил глава Чечни.
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Стоит напомнить, что впервые на должность главы Чечни парламент утвердил Кадырова 2 марта 2007 года сроком на четыре года. Однако в конце 2007 года на всенародном референдуме были внесены поправки в конституцию республики об изменении срока полномочий главы и парламента с четырех до пяти лет.
На второй (уже пятилетний) срок кандидатура Кадырова была утверждена парламентом Чечни 5 марта 2011 года. Таким образом, в марте этого года полномочия главы республики истекают.
Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров, срок которого на посту истекает этой весной, заявлял, что пока не думал о предвыборной кампании.