Отмена санкций против РФ зависит от выполнения Минских соглашений - президент Финляндии

Об этом он заявил 22 марта в Москве после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет Радио Свобода.

«Нет сомнений, что санкции Евросоюза против России подталкивают к уменьшению торгового баланса между Финляндией и Россией. Думаю, каждый согласится, что отмена этих санкций была бы добрым делом. Но предпосылкой для этого является выполнение Минских договоренностей», – заявил Ниинисто.

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Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что никто не доволен ослаблением торговых отношений между Москвой и Хельсинки. По его словам, ослабление торговых отношений между странами имеет несколько причин, включая санкции, введенные против Россию Евросоюзом.

Но, отметил Владимир Путин, несмотря на снижение уровня торговли, Россия до сих пор поставляет Финляндии «около 100%» природного газа и 80% от всех потребностей Финляндии в нефти».

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