Теракты в Брюсселе: полиция арестовала двух мужчин неподалеку от метро "Маальбек" (фото)
Также получено видео с камеры наблюдения в аэропорту, где запечатлен, вероятно, один из террористов.
Брюссельская полиция уже арестовала двух мужчин, а также получила видео с камеры наблюдения в аэропорту, на котором, наиболее вероятно, запечатлен подорвавшийся позже смертник. Об этом сообщает The Daily Mail.
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Камеры наблюдения покрывают всю территорию аэропорта. Сейчас полицейские просматривают записи до и после взрывов в аэропорту и отслеживают возможных организаторов теракта.
В правоохранительных органах Бельгии сообщают, что уже обнаружили видео, на котором запечатлен один из смертников незадолго до взрыва.
Также стало известно, что полиция арестовала двух человек в районе Северного вокзала в Брюсселе, в миле от станции метро "Маальбек", на которой произошел еще один взрыв.
Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва. Позже взрывы произошли в метрополитене Брюсселя. По последним данным, общее число погибших составляет 26 человек, а количество раненых 136.