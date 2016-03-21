Граждане Германии за 4 года улучшили свое финансовое положение - исследование

Таким образом, граждане Германии за последние годы стали богаче, говорится в результатах исследования центробанка Германии, передает украинская редакция "Немецкой волны". В исследование приняли участие почти 4500 домохозяйств, которые в апреле-ноябре 2014 года предоставили сведения о своих активах и обязательствах. Все они были отобраны по репрезентативным принципу.

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Согласно этим данным, средние активы домохозяйств Германии составляют 240 200 евро. После вычета долгов этот показатель составляет 214 500 евро (долги имеет 45% немецких домохозяйств). В 2010 году эти показатели составляли соответственно 222 200 евро и 195 200 евро.

Также исследователи банка рассчитали медианный показатель активов домохозяйств, который делит выборку на более богатую и бедную половины и таким образом лучше отражает реальность, чем средняя величина. Этот показатель в Германии составляет 77 200 к и 60 400 евро после вычета долгов (соответствующие показатели 2010 года - 67 900 евро и 51 400 евро).

По информации Федерального статистического ведомства Германии, которая была обнародована 14 января, немецкая экономика в 2015 году возросла на 1,7%, что стало лучшим показателем с 2011 года. Для сравнения, в 2014 году этот показатель составлял 1,6%.