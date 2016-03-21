Россия заявила о готовности применить военную силу к нарушителям перемирия в Сирии

Об этом говорится в заявлении начальника главного оперативного управления российского Генштаба Сергея Рудского.

"Военная сила будет применяться только после получения достоверных доказательств систематического нарушения вооруженными формированиями обязательств, взятых в рамках реализации Совместного российско-американского заявления о прекращении боевых действий в Сирии от 22 февраля 2016 года", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что "в отношении формирований, соблюдающих режим перемирия, а также мирного населения и гражданских объектов военная сила применяться не будет".

Рудской также напомнил, что Россия чуть менее месяца назад направила предложения по обеспечению соблюдения и контроля режима прекращения боевых действий в Сирии, а 5 марта передала американской стороне компромиссный вариант соглашения по контролю за перемирием.

Кроме этого, как говорится в заявлении, российская сторона предложила провести консультации экспертов для согласования текста соглашения, однако "состоявшиеся 18 марта в Аммане российско-американские консультации выявили неготовность американской стороны к предметному обсуждению и согласованию текста соглашения".

"Российская сторона заявляет о готовности к скорейшему завершению работы над предложенным документом, в том числе принять американскую делегацию в Москве либо провести встречу в любом приемлемом для сторон месте", - говорится в заявлении.

По словам Рудского, при отсутствии реакции США на данные предложения, РФ с 22 марта приступит к одностороннему применению правил, предусмотренных Соглашением.