На внеочередных парламентских выборах в Казахстане побеждает партия власти – экзит-пол

Как свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного Коммерческим телевизионным каналом, "Нур Отан" получает 82% голосов избирателей, передает Deutsche Welle.

Второе место на выборах, по этим данным, занимает партия "Ак жол", за которую проголосовали 7,22% избирателей. На третьем месте - коммунисты с 7,17% голосов. Партия "Ауыл" набирает 2,05%, оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия - 1,21%, а партия "Бирлик" - 0,35%.

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Центральная избирательная комиссия Казахстана заявила о рекордной явке на парламентских выборах - 77,1%. В целом своим конституционным правом воспользовались 7,5 млн граждан из 9,8 млн избирателей, включенных в списки.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане сегодня состоялись внеочередные выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана, и выборы депутатов маслихатов (местных представительных органов власти). За места в парламенте боролись шесть политических партий.