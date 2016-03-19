В США арестовали российского миллиардера - СМИ

В американском Коннектикуте арестован 66-летний Шалва Чигиринский, имя, возраст и место проживания которого аналогичны данным российского миллиардера Шалвы Чигиринского, сообщает ТСН.uа со ссылкой на телеканал Дождь.

"Миллиардера арестовали за незаконную связь с несовершеннолетней девушкой и отпустили после внесения залога в 50 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, Чигиринский был обвинен в "незаконном контакте" с девушкой в ходе судебного разбирательства со своей бывшей женой.

10 марта россиянин пришел с повинной в полицию и ему были предъявлены обвинения по двум статьям: "причинение вреда здоровью несовершеннолетней" и "незаконный контакт с несовершеннолетним в возрасте до 16 лет".

Следующее заседание суда назначено на 29 марта.

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Адвокат Чигиринского Одри Фелсен заявляет, что ее подзащитный отвергает все обвинения.Вместе с тем, полиция не может раскрыть детали дела, поскольку в ней фигурирует несовершеннолетняя. Судебных документов по делу в публичном доступе нет.