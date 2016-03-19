Полиция разогнала митинг оппозиции в бразильском Сан-Паулу

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Около 150 участников акции третий день подряд продолжают протестовать в самом центре бразильского мегаполиса, требуя отставки президента Дилмы Русеф. Накануне полиция разогнала аналогичную акцию в столице страны Бразилиа.

Разгон акции в Сан-Паулу предшествовал запланированной демонстрации в поддержку Дилмы Русеф, которая должна пройти в том же районе.

В пятницу еще в нескольких городах Бразилии сторонники действующей главы государства и правящей партии выразят поддержку Русеф.

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Противников президента возмутила новость о назначении экс-главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы на должность главы администрации Русеф.

Оппозиционные активисты утверждают, что Лула занял пост в администрации только для того, чтобы избежать уголовного преследования в рамках масштабного коррупционного дела, названного "Операция Автомойка".

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Сам Лула утверждает, что расследование в отношении него призвано помешать ему снова баллотироваться в президенты в 2018 году.