Ответственность за кровавый теракт в Анкаре взяла на себя группировка "Ястребы свободы Курдистана"

Курдская группировка "Ястребы свободы Курдистана" (ЯСК), взяла на себя ответственность за теракт 13 марта в турецкой столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Эта же группировка совершила теракт в Анкаре 17 февраля, жертвами которого стали 28 человек, более 80 пострадали.

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Напомним, взрыв прогремел 13 марта на основной транспортной артерии столицы, бульваре имени Ататюрка, возле площади Кызылай и парка Гювен, где расположено около десятка автобусных остановок. Террористка-смертница привела в действие взрывное устройство, установленное в автомобиле. С ней также был ее подельник.

Погибли 35 человек, более 120 получили ранения. "Около 40 пострадавших находятся в больницах. Среди них семь человек в тяжелом состоянии", - сообщил 16 марта президент Турции Тайип Эрдоган.