В центре Анкары прогремел мощный взрыв (фото, видео)

Сильный взрыв произошел в центре Анкары, есть раненые, сообщает телеканал NTV.

Взрыв произошел на автобусной остановке рядом со сквером Гювен-парк в самом центре турецкой столицы в момент большого скопления людей, передает РИА Новости. Полностью сгорел один муниципальный автобус, горят несколько автомобилей. Также сообщается о многочисленных раненых. Полиция оцепила место происшествия, в район прибывают машины скорой помощи, пожарные борются с огнем.

Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль, взрыв квалифицирован как теракт.

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Напомним, 12 января на площади Султанахмет в центре Стамбула прогремел взрыв, который унес жизни 10 человек.

Напомним, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.

Момент взрыва в Анкареpic.twitter.com/bpcfNoFGjT — Тот самый Мартин (@martin_camera) March 13, 2016