В центре Анкары прогремел мощный взрыв (фото, видео)
Полностью сгорел один муниципальный автобус, горят несколько автомобилей.
Сильный взрыв произошел в центре Анкары, есть раненые, сообщает телеканал NTV.
Взрыв произошел на автобусной остановке рядом со сквером Гювен-парк в самом центре турецкой столицы в момент большого скопления людей, передает РИА Новости. Полностью сгорел один муниципальный автобус, горят несколько автомобилей. Также сообщается о многочисленных раненых. Полиция оцепила место происшествия, в район прибывают машины скорой помощи, пожарные борются с огнем.
Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль, взрыв квалифицирован как теракт.
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Напомним, 12 января на площади Султанахмет в центре Стамбула прогремел взрыв, который унес жизни 10 человек.
Напомним, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.
#ankara#turkey@TurkeysObserverpic.twitter.com/9KBdqJQ4aA— Turkey's Observer (@TurkeysObserver) March 13, 2016
Момент взрыва в Анкареpic.twitter.com/bpcfNoFGjT— Тот самый Мартин (@martin_camera) March 13, 2016
An itibariyle olay yeri.Terör ile beslenen her kim var ise Allah onun belasını versin #anKARApic.twitter.com/kOU4CXKOnj— Ankara Çevirme Radar (@ankara_cevirme) March 13, 2016