В США из президентской гонки выбыл республиканец Рубио, обещавший "остановить Трампа"
Проигрыш Рубио показал, что он не смог объединить республиканцев против лидирующего Трампа.
Сенатор от штата Флорида Марко Рубио выбыл из президентской гонки в США в ходе праймериз среди кандидатов от Республиканской партии.
Как сообщает CNN, 44-летний сенатор позиционировал себя как единственный человек, который может остановить миллиардера Дональда Трампа.
Рубио проиграл праймериз Трампу в своем родном штате Флорида.
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Во Флориде Трамп набрал 45,8% поддержки, тогда как Рубио получил всего 27%.
В то же время другие кандидаты Тед Круз и Джон Кейсик в этом штате получили 17,1% и 6,8% соответственно.
Проигрыш Рубио показал, что он не смог объединить республиканцев против лидирующего Трампа.
«В то время, когда мы находимся на правильной стороне... В этом году мы не будем на победной стороне», - сказал Рубио.