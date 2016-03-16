В США из президентской гонки выбыл республиканец Рубио, обещавший "остановить Трампа"

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио выбыл из президентской гонки в США в ходе праймериз среди кандидатов от Республиканской партии.

Как сообщает CNN, 44-летний сенатор позиционировал себя как единственный человек, который может остановить миллиардера Дональда Трампа.

Рубио проиграл праймериз Трампу в своем родном штате Флорида.

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Во Флориде Трамп набрал 45,8% поддержки, тогда как Рубио получил всего 27%.

В то же время другие кандидаты Тед Круз и Джон Кейсик в этом штате получили 17,1% и 6,8% соответственно.

Проигрыш Рубио показал, что он не смог объединить республиканцев против лидирующего Трампа.

«В то время, когда мы находимся на правильной стороне... В этом году мы не будем на победной стороне», - сказал Рубио.