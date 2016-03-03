Республиканцы назвали Трампа опасным для США и мира

Американский политик Митт Ромни, который в 2012 году был кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в четверг, 3 марта, назвал нынешнего лидера в борьбе за республиканскую номинацию Дональда Трампа "лжецом и мошенником".

Об этом он заявил во время речи в Университете штата Юта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По мнению Ромни, если Трамп станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии, это будет иметь большие последствия для страны и мира, ведь сократит "перспективы свободного и успешного будущего". Следствием внутренней политики Трампа станет рецессия, а его внешнеполитические инициативы сделают США и мир менее безопасным.

Ромни назвал "смешными и опасными" внешнеполитические заявления Трампа, которые "уже встревожили наших союзников", и раскритиковал восторженное отношение политика-миллиардера к российскому президенту Владимиру Путину.

Читайте такжеПапа Римский и миллиардер Трамп обменялись "любезностями"

Мнение Ромни о Трампе разделяет еще один бывший республиканский кандидат в президенты - Джон Маккейн. В распространенном 3 марта заявлении ветеран американской политики тоже предостерег относительно "несведущих и действительно опасных заявлений Трампа по вопросам национальной безопасности".

"Я хочу, чтобы республиканские избиратели обратили особое внимание, что говорят о Трампе наиболее уважаемые и компетентные лидеры и эксперты по вопросам национальной безопасности нашей партии", - заявил Маккейн.

Читайте такжеТрамп: я могу выстрелить в кого-нибудь и не потеряю избирателей

Как сообщал УНИАН, демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп выиграли в большинстве штатов, где прошли праймериз и кокусы в так называемый "Супервторник".