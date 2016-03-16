Обама назвал предвыборную президентскую кампанию "порочной" и "вульгарной"

Текущая избирательная кампания, по его словам, не отражает настроения в США, тогда как "порочная" атмосфера "подрывает нашу демократию, наше общество и нашу экономику", передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Мы слышали риторику, которая является вульгарной и раскалывает общество, которая направлена против женщин и меньшинств, против американцев, которые выглядят иначе, молятся иначе или голосуют иначе", - эти слова Обамы во время ланча с лидерами обеих партий в Конгрессе вызвали овации.

Читайте такжеРеспубликанцы назвали Трампа опасным для США и мира

Президент США считает, что агрессивная риторика провоцирует насилие. Неназванный ним Трамп ранее призвал своих сторонников физически противодействовать протестующим против него, однако свое влияние на вспышку насилия отвергает.

Читайте такжеГлава Мексики сравнил республиканца Трампа с Гитлером и Муссолини